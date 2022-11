Kvaratskhelia, parla l’agente: “A Napoli per vincere il titolo. Con l’Udinese in campo, ecco come sta”

Mamuka Jugheli agente di Kvicha Kvaratskhelia parla dell’attaccante del Napoli: “Con l’Udinese può giocare“.

L’agente del giocatore da buone possibilità di vedere Kvaratskhelia in campo nella prossima giornata di campionato di Serie A. Il Napoli scende in campo contro l’Udinese allo stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri vogliono allungare la striscia di 10 vittorie consecutive, magari allungando anche sulle inseguitrici. Ieri si è fermato il Milan, ma oggi Roma e Atalanta.

Napoli-Udinese: gioca Kvaratskhelia?

Nel pomeriggio ai media georgiani ha parlato il papà di Kvaratskhelia che è ritornato sulla questione del furto e l’intrusione nel suo appartamento. Bradi Kvaratskhelia ha detto che c’è stato tanto spavento, il che fa pensare che possa essere successo qualcosa in più di quello che è uscito fuori a livello mediatico. Ma ovviamente non ci sono riscontri certi, anche perché c’è ancora una indagine in corso.

Sulla questione dell’auto rubata l’agente di Kvaratskhelia dice: “Sono cose che possono accadere in tutte le città. L’importante è che il problema sia stato risolto. Calciomercato? Gli ho parlato e lui vuole restare ancora qualche anno a Napoli. Il suo obiettivo è quello di vincere un titolo con gli azzurri e poi magari cominciare una nuova avventura“.

Ma Jugheli fa sapere anche che Kvaratskhelia con l’Udinese potrebbe scendere in campo, magari “non dal primo minuto ma ci sono buone possibilità che possa giocare“. Il giocatore si è fermato per due partite a causa di un problema alla schiena, nulla di grave ma molto fastidioso. Spalletti spera di recuperarlo per la sfida con i bianconeri, ultima di questa prima parte di stagione. Avere Kvaratskhelia in campo, o quantomeno in panchina sarebbe sicuramente un’ottima notizia per tutto il gruppo e per i tifosi.