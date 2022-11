Milan pareggio con la Cremonese: la classifica sorride al Napoli

Il Milan pareggia con la Cremonese fuori casa che ferma i rossoneri, ora la squadra di Pioli si trova a 8 punti dal Napoli.

La squadra di Luciano Spalletti ha vinto con l’Empoli. Ci sono state molte polemiche sul rigore concesso ad Osimhen, con Paolo Zanetti che parlato di rigorino e contati tifosi avversari che si sono schierati contro il Napoli.

Ma la moviola di Marelli ed i video della partita, dimostrano che il contatto è netto e quindi non c’è assolutamente nulla da recriminare. La squadra di Spalletti ha vinto una partita tosta, contro i toscani che sono andati al Maradona a fare una partita essenzialmente difensiva per portare almeno un pareggio a casa.

Milan: frenata con l’Empoli

Il pareggio invece è arrivato in Cremonese-Milan, con i rossoneri che non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 contro la squadra di Alvini. Con questo pareggio il Milan si allontana ancora di più dal Napoli che è al primo posto in classifica. I rossoneri hanno accumulato uno svantaggio di 8 lunghezze dagli azzurri, con la Lazio che vincendo con il Monza può addirittura agganciare gli uomini di Stefano Pioli che nelle ultime cinque partite hanno subito una sconfitta ed un pareggio che hanno frenato le ambizioni del Milan.

Cremonese-Milan: tabellino

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Ghiglione (17′ st Sernicola), Meité, Escalante, Castagnetti (25′ st Pickel) Valeri (43′ st Quagliata); Afena-Gyan (17′ st Buonaiuto); Ciofani (18′ st Okereke). A disposizione: Saro, Sarr, Hendry, Baez, Sernicola, Acella, Lochoshvili, Ndiaye, Milanese, Tsadjout, Zanimacchia. Allenatore: Alvini

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Thiaw (15′ st Kalulu), Tomori, Kjaer, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali (37′ st Krunic); Messias, Diaz (29′ st De Ketelaere), Rebic (37′ st Lazetic); Origi (14′ st Leao). A disposizione: Mirante, Jungdal, Adli, Bakayoko, Pobega, Vranckx, Gabbia. Allenatore: Pioli

ARBITRO: Rapuano di Rimini

NOTE: Ammoniti: Ghiglione, Vasquez, Valeri, Meité (C); Leao, Lazetic, De Ketelaere (M); Recupero: 0′ pt, 5′ st.