Lobotka rinnova col Napoli, tutto fatto: annuncio in vista

Stanislav Lobotka rinnova il suo contratto con il Napoli, il centrocampista slovacco firma fino al 2027.

Senza alcun dubbio Lobotka è uno dei giocatori fondamentali, forse l’unico indispensabile. In rosa non ci sono altri giocatori con le sue caratteristiche. Spalletti sta provando Ndombele in quella posizione, ma non è arrivato ancora il momento di lanciarlo, anche se il francese ha la tecnica per poter provare a fare quel ruolo. Ma in questo momento trovare un altro Lobotka è praticamente impossibile. A gennaio il club azzurro proverà sicuramente a fare qualche colpo in quella zona del campo, ma dovrà coincidere con qualche cessione, tipo quella di Diego Demme.

Rinnova Lobotka: il Napoli lo blinda

Da oggetto del mistero a perno fondamentale della rosa partenopea. È la parola dello slovacco a cui difficilmente vengono risparmiati minuti sul terreno di gioco, perché appena esce la squadra tende ad abbassarsi e non ha più sbocchi. Per questo è fondamentale trattenerlo in rosa anche per il futuro.

Lobotka rinnova con il Napoli e questa è sicuramente un’ottima notizia per Luciano Spalletti e per i tifosi azzurri. Il giocatore ha accettato la proposta fatta dalla società partenopea: aumento di ingaggio a 2,5 milioni di euro e firma sul contratto fino al 2027, con opzione fino al 2028. Considerato che il giocatore ha 27 anni significa quasi chiudere la carriera con la maglia del Napoli addosso, almeno a livello di prospettiva.

Secondo Gazzetta dello Sport per il rinnovo di Lobotka è tutto fatto e l’ufficialità ci sarà a dicembre. Il Napoli durante la sosta per il Mondiale si trasferirà in Turchia dove giocherà una serie di amichevoli per continuare a tenere alta l’attenzione, in vista della ripresa della Serie A e della Champions League.