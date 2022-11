Malessere nei confronti del Napoli: Gira una bugia bruttissima sugli azzurri

La cavalcata del Napoli sembra inarrestabile qualcuno prova a gettare dubbi e insinuazioni di basso profilo per fermare gli azzurri.

Il Napoli di Spalletti macina record e vittorie, sono dieci in serie A, e questa cosa non va giù a buona parte dell’Italia calcistica, se all’inizio il Napoli era visto come una meteora, anche simpatica, oggi invece è visto come un problema per l’asse Torino-Milano.

Il decano dei giornalisti napoletani, Rosario Pastore, attraverso i propri canali social, ha lanciato l’allarme avvisando i tifosi azzurri dell’imminente pericolo:

MALESSERE NEI CONFRONTI DELLA CAVALCATA DEL NAPOLI

“Più passano le ore, più mi rendo conto del senso di malessere che grandissima parte dell’Italia calcistica prova nei confronti della cavalcata del Napoli. E’ la storia di sempre. Finché stiamo nella cuccia, finché facciamo i pulcinella, finché non diamo fastidio, siamo dei simpaticoni, gente alla quale si dà volentieri una pacca sulla spalla. Tanto, una pacca non costa niente.

Ma guai se rialziamo la testa, se vogliamo uscire dal guscio, se desideriamo imporre la nostra personalità. E no, allora quel sentimento di malcelata sopportazione dà il posto ai sospetti, alle accuse, addirittura alle condanne senza processi. Viene fuori tutto il veleno del cretino, tutta la superbia di chi si crede migliore per diritto divino, tutta la prosopopea di chi ostenta uno stato di inesistente superiorità.

Che cosa sta succedendo in questa stagione calcistica? Che i primi successi del Napoli siano stati accolti con sorpresa quasi divertita e con la sicurezza che, tanto, sarebbe durato poco. Poi, via via che passavano le giornate, la sorpresa ha dato sempre più posto prima all’indifferenza, poi al tentativo di ridimensionare, infine addirittura alla rabbia. Che è esplosa, con la voglia di ridimensionare, di raccontare bugie, si indicarci al pubblico ludibirio come una massa di imbroglioni”.

PIANO SUGLI ARBITRI

Pastore ha poi aggiunto: “E così si è messa in giro la strabiliante storiella di un Napoli che riceve regalini e regaloni, di una squadra che, chissà come e perché, sarebbe improvvisamente entrata nella manica degli arbitri. Fingendo di dimenticare che in Champions è stata arbitrata da fior di nomi che ne hanno decretato l’indiscussa legittimità delle vittorie.

Tutto questo nel tentativo scopertissimo di condizionare il comportamento degli arbitri che saranno chiamati a dirigere le gare degli azzurri. Perché si sa quanto gli animi umani ed i suoi conseguenti comportamenti possano essere suscettibili alle sollecitazioni esterne. Se, come spero, i risultati positivi dovessero continuare ad arrivare, la situazione sarebbe destinata a diventare sicuramente più severa. Si badi bene, dio mi guardi dal pensare che si arrivi a chissà quali estremi.

Dico solo che un certo andazzo nel provare a gettare dubbi e a rendere più concreto un malanimo, che già esiste, nei confronti della nostra squadra, potrebbe verificarsi. Dovesse succedere, bisognerà rimboccarsi le maniche e ricorrere al nostro sangue freddo per evitare di cadere nelle provocazioni. Tutto qui”.