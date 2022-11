Sabatini: “Arbitri sudditanza psicologica, rigore Osimhen ad altri non veniva fischiato”

Sandro Sabatini giornalista di Mediaset parla di sudditanza piscologica degli arbitri in Italia e cita il rigore concesso ad Osimhen con l’Empoli.

Si è discusso molto in questi giorni sul rigore concesso al Napoli durante la sfida con l’Empoli. Anche l’ex arbitro Marelli ha parlato di contatto netto, ma dalle foto ed i video si vede in maniera evidente che Marin colpisce Osimhen e lo sbilancia. La negligenza c’è tutta, nonostante tifosi di tutta Italia si siano scagliati contro il Napoli, parlando favori arbitrali. Insomma il rigore per gli azzurri sembra assolutamente netto ma c’è chi ancora contesta la decisione di Pairetto.

Rigore Osimhen in Napoli-Empoli, Sabatini cita la sudditanza psicologica

Il problema della sudditanza degli arbitri verso le grandi squadre sembrava un tema superato da quando c’è stata l’intrusione del Var. Anche se pure con il mezzo tecnologico ci sono state clamorose sviste o mancati interventi del Var. Come dimenticare il rigore concesso a Cuadrado contro l’Inter, con l’ammissione di errore clamoroso da parte di Calvarese.

Sul tema arbitrale è intervenuto anche Sandro Sabatini che parla di “sudditanza psicologica degli arbitri” e cita il rigore di Osimhen in Napoli-Empoli. Il giornalista durante il filo diretto a Radio Sportiva dice: “Credo che la questione sudditanza verso le grandi squadre ci sia ancora. Perché ad esempio il rigore di Osimhen per fallo di Marin non veniva fischiato se lo stesso fallo fosse stato commesso da Ostigard su Destro. Allo stesso tempo di queste cose ne ha beneficiato anche la Juve“.

Sabati non parla di malafede ma di condizionamento psicologico degli arbitri, anche perché “non ricordo un fischio a favore di qualcuno in questo campionato. Errori contro la Juve? Quando i bianconeri hanno vinto i 9 scudetti consecutivi non lo hanno fatto grazie agli arbitri ed anche ora che non hanno perso per colpa degli arbitri. Sicuramente alla Juve mancano due punti con la Salernitana per quel gol di Milik non convalidato”.