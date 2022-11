Marelli sentenzia: “Il rigore su Osimhen c’è, non è inventato”

Luca Marelli sentenzia che il rigore su Osimhen c’è e non è inventato: secondo l’ex arbitro il contatto c’è

Il rigore di Osimhen continua a creare polemiche. Tante le voci discordanti sul contatto nell’area dell’Empoli tra Marin e Osimhen, che l’arbitro Pairetto ha ritenuto falloso ed ha permesso al Napoli di portarsi in vantaggio nella ripresa di una sfida che si stava facendo complicata. L’ex fischietto Luca Marelli, esperto arbitrale di DAZN, chiude ogni discorso sulla vicenda: “L’episodio che sblocca il risultato è il rigore assegnato da Pairetto è il contatto tra Marin e Osimhen. Pairetto si trova in controllo dell’azione: si vede Osimhen prendere il controllo della parte e vede il contatto tra Marin e il giocatore del Napoli“.

Per Marelli è importante la posizione di Pairetto

Marelli poi prosegue: “Dall’inquadratura si vede l’anticipo dell’attaccante e del tocco sul tendine d’Achille, col ginocchio destro, dl calciatore dell’Empoli. Si tratta del classico esempio di negligenza”.

Marelli, dunque, sentenzia: “Non è un grande rigore, ma è un rigore. E’ importante la posizione di Pairetto: se non fosse intervenuto, il VAR non avrebbe potuto dire niente perché l’entità del contatto non era tale da portare l’assistente a segnalare il fallo. Il contatto c’è, non è inventato il rigore”.