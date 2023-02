Insigne parole da brividi su Napoli. E sullo scudetto...

Lorenzo Insigne racconta la sua grande passione per il Napoli, la squadra del cuore, che segue anche dal Canada.

Lorenzo Insigne, l’ex-capitano del Napoli, dimostra ancora una volta il suo attaccamento alla città partenopea e alla squadra del cuore. Nonostante il fatto di essere in Canada da quasi un anno, dove gioca nella squadra del Toronto, il calciatore segue ancora le partite del Napoli a distanza, attraverso la TV o il computer.

Il campionato del Napoli è nel pieno della competizione, con tutti i verdetti ancora sospesi tranne uno, lo scudetto, che sembra ormai scontato. Il Napoli è attualmente in testa alla classifica con ben 15 punti di vantaggio sull’Inter seconda classificata, ed è decisamente lanciato verso il grande traguardo.

Insigne, felice per i successi dei suoi ex-compagni, ha recentemente rilasciato un’intervista a KickOff su ExtraTvLive. Durante la conversazione, ha parlato non solo della sua nuova avventura in Canada, ma anche del Napoli e della tifoseria azzurra.

“Anche se sono lontano, resto un grandissimo tifoso del Napoli“, ha affermato Insigne. “Sono felice per i miei vecchi compagni e per la squadra, la tifoseria e la città che senza dubbio meritano lo scudetto.”

Insigne ha salutato Napoli dopo dieci anni trascorsi in prima squadra, dal 2012 al 2022, per ripartire dal Canada, dal Toronto. Tuttavia, il calciatore ha rivelato di essere legatissimo alla maglia azzurra e di non aver mai considerato di vestire un’altra maglia in Italia.

Questa dimostrazione di affetto e attaccamento alla squadra del cuore sicuramente riscalderà i cuori dei tifosi partenopei, che apprezzano sempre le parole e i gesti dei loro idoli sportivi.