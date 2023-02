Empoli-Napoli: Repice esalta il Napoli anche in dieci uomini – la frase da brividi

Francesco Repice ha commentato Empoli-Napoli per Radio Rai, il radiocronista si esalta al gol degli uomini di Luciano Spalletti.

La bellissima radiocronaca di Francesco Repice ha accompagnato anche Empoli-Napoli. Sempre portata avanti con un ritmo fluido ed incalzante, a sottolineare le emozioni del match. Una voce inconfondibile quella del radiocronista Rai.

Francesco Repice segue il Napoli anche al di fuori delle radiocronache. Più volte ha usato parole davvero bellissime su Kvaratskhelia avvicinandolo a George Best addirittura.

Durante Empoli-Napoli, Repice è rimasto colpito dalla squadra di Spalletti anche quando è rimasta in dieci uomini per l’espulsione di Mario Rui. Il radiocronista quasi a fine partita ha detto: “Incredibile la squadra di Spalletti, in dieci uomini non ha subito nemmeno un tiro in porta dall’Empoli, è qualcosa di veramente incredibile. Giusto il tempo di riorganizzarsi ed ha dominato di nuovo la partita“.