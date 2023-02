Repice: “Napoli squadra scandalosa. Assurdo assistere ad un team così”

Francesco Repice dichiara che il Napoli è una squadra scandalosa ed è assurdo assistere ad un team che gioca così

Il Napoli naviga con il vento in poppa. Grazie al trionfo per 3-0 contro la Cremonese, gli azzurri di Luciano Spalletti aumentano momentaneamente a +16 il vantaggio sull’Inter seconda in classifica, che stasera sarà impegnata al “Marassi” di Genova contro la Sampdoria. Si è soffermato sulla grande stagione azzurra il giornalista Francesco Repice nel corso di Radio Goal, programma in onda sulla emittente Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Il Napoli è una squadra scandalosa. Assurdo assistere a una compagine del genere, che gioca un calcio di altissimo livello, in cui ognuno sa quello che deve fare. Luciano Spalletti e la società hanno creato un qualcosa di incredibile”.

Per Repice Kvaratskhelia ha giocato la miglior partita contro l’Ajax

Francesco Repice ha poi espresso il suo parere sull’attaccante georgiano del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, vera sorpresa della stagione: “Il momento più bello della stagione è stato quando ho visto Kvaratskhelia contro l’Ajax. L’attaccante sinistro ha disputato una trentina di minuti ad altissimo livello facendo delle giocate pazzesche. Il Napoli sta facendo delle cose incredibili ed è giusto riconoscere a Spalletti e ai suoi ragazzi tutti i meriti del caso”.