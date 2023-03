Spalletti meglio di Sarri: ora il Napoli deve battere la Lazio

Napoli-Lazio è la sfida della 25sima giornata di Serie A, allo stadio Maradona si sfidano Luciano Spalletti e Maurizio Sarri.

Il presente ed il passato del Napoli si sfidano, due allenatori che lasciano una traccia indelebile nella testa dei tifosi. Perché il gioco di Sarri, quella incredibile cavalcata di 91 punti, finita male, non la dimenticherà nessuno. Perché quella squadra sembrava un’orchestra perfetta, ma poggiava su troppi ‘titolarissimi’ e non aveva la mentalità di quella plasmata da Spalletti. Il tecnico ex Inter ha saputo formare un gruppo più maturo, in grado di dominare in campo col gioco e con l’atteggiamento e non solo con la straordinaria capacità di fare gol a raffica.

Napoli-Lazio: Spalletti contro Sarri

Sono piccole sfumature, ma che nel calcio fanno una differenza incredibile. Il calcio di Sarri non lo ha dimenticato nessuno a Napoli, lo ha ricordato anche Spalletti: “Sento sempre parlare del suo gioco“.

Quello di Spalletti i napoletani lo hanno imparato a conoscere in due stagioni. Rispetto a quello dell’allenatore della Lazio ha più centimetri, una difesa altissima ed interpreti diversi. Ma soprattutto ha un ragionamento che il vecchio Napoli non riusciva ad avere. Perché la squadra attuale sa anche quando accelerare e quando palleggiare, mentre quella del passato era un’onda anomala che se perdeva il suo flusso difficilmente riusciva a riprendersi.

Napoli-Lazio di venerdì 3 marzo sarà anche la sfida tra Spalletti e Sarri, con l’attuale tecnico azzurro che ha già uno score migliore del suo collega. Attualmente – sottolinea Gazzetta – la squadra di Spalletti ha 65 punti in campionato con 21 partite vinte, 1 persa, 2 pareggiate, 58 gol fatti e 15 subiti e con una media punti di 2,71.

Quello di Sarri nel 2018 aveva 21 partite vinte, 1 persa, 3 pareggiate dopo le stesse 24 giornate. I gol fatti erano 54, quelli subiti 15, con una media punti di 2,63.