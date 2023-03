Zuliani, tifoso juventino: “Ma contro chi ha giocato il Napoli?”

Claudio Zuliani sminuisce il Napoli in Champions League, secondo il giornalista l’Eintrach non è una squadra così forte.

Il giornalista e tifoso della Juventus ai microfoni di 7Gold è intervenuto sul percorso in Champions League del Napoli, che ha passato i gironi al primo posto in classifica ed ha vinto la sfida di andata con l’Eintracht.

Eppure Zuliani sminuisce il Napoli: “Ma perché dite che sta facendo grandi cose. Ha battuto l’Eintracht che è settimo in classifica in Germania (è sesto ndr)”. Poi ha aggiunto: “Francamente non mi sembra che il Napoli abbia dovuto battere nessuno squadrone”. Nel discorso interviene l’interista Tramontana che dice; “L’Eintracht ha vinto l’ultima Europa League. Inoltre ha battuto squadre come l’Ajax ed il Liverpool, queste cose non vanno sminuite”.

Il Napoli inoltre ha dato dimostrazione di grande forza anche in Italia. Fino ad ora ha battuto tutti i grandi club di Serie A tranne l’Inter. Inoltre gli azzurri in Champions League hanno dato una dimostrazione di forza assoluta, andando a dominare su qualsiasi campo. Una dimostrazione di forza che ha fatto parlare degli azzurri in tutto il mondo, tanto che c’è chi pensa che il Napoli possa vincere la Champions League, nonostante ci siano squadroni come Manchester City e Real Madrid.