La stampa del Nord snobba il Napoli: Risposta da applausi di Cesarano

Rino Cesarano ha criticato al stampa del Nord, colpevole di non dare al Napoli di Spalletti il risalto che merita.

Il Napoli di Spalletti sta vivendo una stagione eccezionale e sta riscuotendo grandi successi. Nonostante ciò, la stampa del Nord sembra ignorare le sue performance, ma Rino Cesarano, storica firma del Corriere dello Sport, ha difeso la squadra partenopea ai microfoni di Radio Marte. Secondo lui, il Napoli sta dando vita a emozioni uniche, e deve continuare a guardare avanti con fiducia su ogni fronte.

“I media del nord snobbano il Napoli? Gli indici di ascolto, quando gioca il Napoli, sono altissimi e quindi i media non possono fare a meno del Napoli, anche se c’è un po’ di snobismo, questo sì. Giornalisticamente, non è corretto: bisogna dare risalto a chi sta esprimendo delle cose nuove, al di là che si chiami Napoli o Atalanta. Bisogna dare merito al Napoli, perché da Napoli è partito uno spot nuovo per il calcio italiano, il messaggio che ci dice che si possono proporre idee vincenti e risparmiare”.

L’armonia, la serenità e l’umiltà che regnano nello spogliatoio del Napoli sono i fattori che gli permettono di affrontare gli avversari sempre nella maniera giusta, mantenendo la giusta dose di umiltà.

“Quasi non ci speravo più, di rivivere le emozioni delle grandi notti di Champions. Con la squadra di Spalletti, però, ormai è un’emozione continua. Il Napoli ora deve guardare avanti con fiducia su ogni fronte. Nello spogliatoio regna l’armonia, la serenità e l’umiltà di affrontare gli avversari sempre nella maniera giusta. Il Napoli deve mantenere la sua umiltà ed anche i tifosi non devono volare troppo con la fantasia”.

Cesarano sottolinea inoltre che il Napoli è diventato uno spot nuovo per il calcio italiano, dimostrando che si possono proporre idee vincenti e risparmiare.

L’allenatore Spalletti ha saputo forgiare un gruppo tatticamente diverso e più frizzante, sfruttando gli esterni bassi in modo nuovo e innovativo. Osimhen, inoltre, si è dimostrato un attaccante inarrestabile, sempre pronto a gettarsi su ogni palla in fase offensiva.

“Il club ha lavorato mirabilmente ed anche l’allenatore è stato bravo a forgiare un gruppo tatticamente diverso e più frizzante. Lo sfruttamento degli esterni bassi, che ormai entrano in campo a fare quasi le mezzali, è una bella novità. Osimhen, poi, va a cercare la palla in fase offensiva gettandosi su ogni tocco avversario. Il calcio italiano dovrebbe esaltare il Napoli, elogiarlo ed indicarlo a modello anche per gli altri club.

Secondo Cesarano, il calcio italiano dovrebbe elogiare il Napoli e indicarlo come un modello per gli altri club, invece di ignorarlo o snobbare le sue prestazioni. La squadra partenopea sta dimostrando di avere grandi capacità e di essere in grado di competere con i migliori.