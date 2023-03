Capolavoro Spalletti ha raddoppiato il valore della rosa del Napoli: i dati

Luciano Spalletti ha raddoppiato il valore della rosa dei calciatori del Napoli, passando da 408 milioni di euro ad 800 milioni.

Gli esempi che si possono fare in questo caso sono tanti, ma ci sono alcuni che sono ovviamente emblematici. Quello che più fa restare a bocca aperta è quello di Kvicha Kvaratskhelia prelevato per 11,5 milioni di euro, il prezzo del suo cartellino è aumentato del 943% scrive Corriere dello Sport.

Secondo il quotidiano sportivo De Laurentiis non vuole vendere né Kvaratkshelia né Osimhen, nonostante i due giocatori potrebbero portare nelle casse azzurre oltre 300 milioni di euro. Ma il bilancio del Napoli è solido e non ha bisogno di cessioni illustri. Questo non significa che non ci saranno, ma che qualora si dovesse presentare l’occasione allora sarà ben pagata.

Quanto vale la rosa del Napoli

Corriere dello Sport sottolinea che il valore del cartellino di Kvaratskhelia ora si aggira intorno ai 120 milioni di euro. Ma può ancora crescere insieme a quello di Osimhen che vale oltre i 150 milioni di euro. Ma è salito anche il prezzo di Kim, che non sarebbe ceduto per meno di 60 milioni di euro, soprattutto se la SSCN riuscirà a togliere la clausola rescissoria valida solo per l’estero e solo per i primi giorni di giugno.

Insomma un capolavoro completo quello di Spalletti che ha aumentato a dismisura il valore della rosa del Napoli, in cui c’è anche Lobotka acquistato a 21 milioni di euro, finito nel dimenticatoio con Gattuso, ed ora vale almeno 70 milioni di euro. Attualmente la rosa del Napoli ha un valore di 800 milioni di euro, ma le statistiche dovranno essere aggiornate al termine di una stagione che si annuncia entusiasmante.