Peggior giocatore dell’anno, Marca candida anche Koulibaly

Kalidou Koulibaly candidato peggior giocatore dell’anno 2022, la nomination arriva dal quotidiano spagnolo Marca.

Doveva essere una stagione super per Koulibaly al Chelsea, ed invece l’ex giocatore del Napoli dopo un avvio promettente non sta facendo bene. Quando il Chelsea lo ha acquistato veniva considerato uno dei migliori difensore al mondo, ma ora in Premier League non riesce ad esprimere il suo potenziale.

Tanto che ora Koulibaly è tra i candidati come peggior giocatore dell’anno.

Ecco la lista di Marca al The Worst:

Joachim Andersen (Danimarca/Crystal Palace)

Harry Maguire (Inghilterra/Manchester United)

Kalidou Koulibaly (Senegal/Chelsea)

Joe Gomez (Inghilterra/Liverpool)

Eden Hazard (Belgio/Real Madrid)

Kalvin Phillips (Inghilterra/Manchester City)

Dele Alli (Inghilterra/Besiktas)

Lucas Moura (Brasile/Tottenham)

Kasper Dolberg (Danimarca/Siviglia e Hoffenheim)

Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon/Chelsea)

Tiémoué Bakayoko (Francia/Milan)

Nicolò Zaniolo (Italia/Roma e Galatasaray.