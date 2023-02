Lo juventino Giletti si arrende: “Basta, prendiamo esempio dal Napoli”

Massimo Giletti, grande tifoso della Juventus, ai microfoni di Radio Bianconera invita la vecchia signora a prendere esempio dal Napoli.

Il celebre giornalista e tifoso della Juventus, Massimo Giletti, ha espresso la sua opinione sulle strategie di mercato del club bianconero in un’intervista concessa alla radio ufficiale della squadra. In vista del derby della Mole, Giletti ha ricordato le emozioni vissute allo stadio, tra cui quelle dei gol segnati all’ultimo minuto. Tuttavia, ha anche sottolineato l’importanza di guardare al futuro e di non ripetere gli errori del passato, quando la Juventus ha spesso speso cifre ingenti per acquistare giocatori stranieri.

“Mi vengono tanti ricordi belli ma anche brutti, di quelli passati allo stadio. I più emozionanti quelli vinti all’ultimo minuto, vedi Cuadrado e Pirlo. Il mercato? Non dobbiamo guardare al passato. A volte mandiamo via un giocatore per bisogni di cassa o perché non rendevano, abbiamo pensato di non costruire con giovani di grande talento”.

Giletti ha invece indicato il Napoli come esempio da seguire, un club che ha dimostrato come sia possibile ottenere grandi risultati senza dover necessariamente spendere cifre esorbitanti per le nuove acquisizioni.

“Mi ricordo la Juve di una volta che prese Scirea, Tardelli, invece abbiamo investito tanti soldi in giocatori stranieri pagando molto gli ingaggi. Invece la strada da seguire è quella del Napoli. Basta investire soldi così, abbiamo fatto troppi errori”.

Secondo Giletti, la Juventus dovrebbe concentrarsi maggiormente sui giovani talenti e sulla costruzione di una squadra solida e competitiva nel lungo termine.