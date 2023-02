Napoli-Lazio, Sarri: «Al Maradona per vincere. Sono e resterò sempre uno di loro»

Maurizio Sarri tecnico della Lazio, incrocia il Napoli, la squadra del suo cuore con la quale sfiorò lo scudetto con 91 punti.

Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli e ora alla guida della Lazio, si prepara ad affrontare i suoi ex allievi al Maradona il prossimo venerdì. Nonostante la superiorità degli azzurri, Sarri ai microfoni di Sky Sport afferma che la sua squadra “andrà là e ce la giocheremo” e che non può cambiare le sue filosofie di gioco solo perché affronta una squadra più forte.

«Noi andiamo là e ce la giocheremo, sappiamo che sono più forti ma non possiamo cambiare le nostre filosofie perché giochiamo contro una squadra più forte». Quest’anno sono nettamente al di sopra di tutte le altre. Hanno avuto una politica di un coraggio estremo: hanno rinunciato a ragazzi che avevano fatto benissimo ma che avevano una certa età, sono andati a prendere giocatori giovani e qualcuno sconosciuto».

Sarri ha elogiato il coraggio del Napoli nella sua politica di acquisti, rinunciando a giocatori più anziani e andando a cercare giovani e talenti sconosciuti. Sarri ha anche elogiato il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, definendolo “un maestro” nell’arte di trovare giocatori di qualità.

«Giuntoli in questo è un maestro, avevo grande fiducia che facesse un lavoro di questo tipo, ma trovare gioca-tori così forti era difficile prevederlo. Da bambino ero tifoso del Napoli, quindi mi sento uno di loro. Questa squadra oggi ha più fisicità e una rosa più profonda rispetto a quel mio Napoli».

In vista della partita contro il Napoli, il tecnico biancoceleste non avrà a disposizione Casale, squalificato, ma potrà contare sull’inserimento di Alessio Romagnoli in difesa. Resta da capire chi farà coppia con lui al centro della difesa, se Patric o Gila. La squadra ha svolto un lavoro defaticante in palestra e ha corso sul campo centrale, ma è stata privata della presenza di Pedro, sfortunato negli ultimi giorni per via di una frattura alla mano sinistra che lo costringerà ad indossare una fasciatura.