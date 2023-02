Avv. La Marca: “Il Napoli ha fatto uno dei grandi colpi degli ultimi dieci anni del nostro calcio”

L’avvocato Domenico La Marca commenta la vittoria del Napoli contro l’Empoli, il futuro di Kim Min Jae e il talento di Retegui.

Il Napoli continua a mostrare il suo strapotere in campo e l’esperto in diritto sportivo, Domenico La Marca, ha commentato la vittoria contro l’Empoli durante la trasmissione radiofonica “1 Football Club”. Secondo La Marca, la squadra di Gattuso ha dimostrato di essere una vera e propria forza del campionato, capace di mettere in seria difficoltà anche squadre ostiche come l’Empoli, anche con l’uomo in meno.

“Lo strapotere del Napoli è oramai una certezza, ad Empoli si è vista una squadra capace di mettere in seria difficoltà l’Empoli, che in questa stagione ha dimostrato di essere una squadra ostica per chiunque, anche con l’uomo in meno. Proprio i minuti finali del Castellani so-no l’ennesima rappresentazione della forza del Napoli che non ha fatto mai trasparire in alcun mo-mento in campo l’inferiorità numerica”.

Inoltre, La Marca ha parlato del futuro del difensore Kim Min Jae, definito uno dei grandi colpi degli ultimi dieci anni del calcio italiano. Il difensore, attualmente al Napoli, sarebbe uno dei primi cinque al mondo nella sua posizione e potrebbe valere una cifra vicina ai 100 milioni di euro senza clausola. La Marca ha quindi suggerito di aumentare la clausola del difensore per evitare che i top club investano nella sua acquisizione.

“Kim Min Jae è stato uno dei grandi colpi degli ultimi dieci anni del nostro calcio, un difensore completo che impressiona per la continuità di rendimento e per la capacità di tenere sempre alta la concentrazione. In questo momento è sicuramente uno dei primi cinque difensori al mondo e vedendo le cifre che circolano per centrali di pari livello sicuramente il Napoli dovrà provvedere ad aumentare la clausola visto che i top club sarebbero felici di investire una cifra vicina ai 60 milioni per un calciatore che senza clausola potrebbe essere valutato anche sui 100 milioni”.

Infine, La Marca ha parlato del talento argentino Retegui, attualmente in forza al Tigre e di proprietà del Boca Juniors. Secondo l’esperto, si tratta di un giocatore molto interessante, in grado di offrire un’ottima continuità di rendimento e dotato di una discreta tecnica di base. Inoltre, Retegui sarebbe un abile finalizzatone che si fa rispettare nel gioco aereo. Secondo La Marca, sarebbe il momento giusto per acquistarlo a un prezzo contenuto, visto che la sua valutazione attuale è ancora bassa.