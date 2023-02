Lazio-Sampdoria, brutto episodio contro Napoli in diretta tv

Brutto episodio contro Napoli sugli spalti dello stadio Olimpico nel finale della gara Lazio-Sampdoria.

Episodio razzista contro Napoli durante Lazio-Sampdoria allo stadio Olimpico. Non è la prima volta che lo stadio del CONI è protagonista in negativo per questo tipo di episodi.

La partita tra Lazio e Sampdoria si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa per 1-0 grazie alla rete di Luis Alberto all’80esimo minuto. Tuttavia, nel finale della gara, si è verificato un brutto episodio sugli spalti dello stadio Olimpico di Roma, che è stato registrato dalle telecamere di DAZN: i tifosi biancocelesti hanno intonato cori razzisti contro Napoli, un episodio che si aggiunge alle altre scene di razzismo territoriale che si ripetono spesso in alcuni stadi d’Italia.

Questo tipo di comportamento è da condannare e non dovrebbe essere tollerato in nessun contesto, soprattutto in uno sport come il calcio, che dovrebbe essere un’occasione di aggregazione e divertimento per tutti. È importante che le autorità competenti intervengano per prevenire e contrastare questi episodi, e che i tifosi assumano una maggiore responsabilità nel promuovere il rispetto e la tolleranza verso gli avversari.

Nonostante tutto, i napoletani sanno essere superiori e non si lasceranno intimidire da cori ignoranti e carichi d’invidia. Le altre tifoserie, invece, dovrebbero riflettere sulla loro mentalità e imparare a rispettare gli avversari, senza cadere nella banalità dell’odio territoriale.