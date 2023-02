Lo juventino Chirico: “Ho fatto una doppia scommessa sul Napoli. Festeggino loro”

Il giornalista e tifoso della Juventus, Marcello Chirico ha parlato del Napoli e dei festeggiamenti in programma per l’eventuale scudetto.

Sebbene i napoletani stiano cominciando ad abbandonare la scaramanzia che spesso li ha contraddistinti, altrove c’è chi si spinge oltre. Durante la trasmissione televisiva nazionale “Il Processo” su 7 Gold, Marcello Chirico, giornalista dichiaratamente juventino, ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“Sarei invidioso dei successi del Napoli in questa stagione? Assolutamente no, ve lo assicuro e posso anche dimostrarlo. Ho scommesso sulla vittoria del Napoli sia nel campionato italiano che in Champions League. Ho fatto una doppia scommessa: che gli azzurri vinceranno in Italia e in Europa. Come potrei essere invidioso del Napoli? So che sono molto forti“, ha affermato Chirico.

Infine, riguardo ai festeggiamenti per il terzo scudetto, ha detto: “Non andrò a Napoli a festeggiare lo scudetto, lascio la festa ai napoletani. Ho molta simpatia per loro, naturalmente ci sono napoletani intelligenti e napoletani sciocchi, così come ci sono juventini intelligenti e juventini sciocchi. Voglio solo avere a che fare con le persone intelligenti“.