Zeman: “Il Napoli ha utilizzato il mio schema? Ecco a che serve”

Zdenek Zeman risponde alla domanda se il Napoli ha utilizzato il suo schema da calcio d’inizio che è stato immortalato a Reggio Emilia

Zdenek Zeman è tornato per la terza volta sulla panchina del Pescara. Ieri, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’allenatore, Salvio Imparato per il Zemaniano.com ha chiesto al tecnico boemo una domanda sul suo schema da calcio d’inizio che è stato utilizzato dal Napoli di Luciano Spalletti: “Ha fatto il giro del mondo la foto del lo schema da calcio di inizio, fatto dal Napoli di Spalletti, che è praticamente il suo. Ci racconta come e quando nasce?“: ha così chiesto Imparato.

Il Napoli ha utilizzato uno schema da calcio d’inizio simile a quello di Zeman

La risposta di Zeman: “Lo hanno fatto in tanti, poi bisogna vedere se sanno perché lo fanno. È difficile spiegare, ma comunque ho sempre visto che durante il calcio di inizio i giocatori delle due squadre sono giù ad allacciarsi le scarpe o a guardare i parenti in tribuna e quindi bisogna subito approfittare dell’impreparazione in quel momento dell’avversario. Bisogna buttarsi tutti approfittando degli spazi liberi e poi è anche per far spaventare l’avversario che si sente immediatamente aggredito. Lo faccio fare alle mie squadre dalle giovanili del Palermo e abbiamo fatto anche un po’ di gol. Uno ne facemmo pure con la Salernitana venti anni fa o forse più”.