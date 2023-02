Collovati: “Kim devastante, altro che Bremer. Spalletti leader del Napoli”

Fulvio Collovati ritiene che Kim sia devastante, altro che Bremer. Per l’ex difensore Spalletti è il leader del Napoli

Fulvio Collovati, ex calciatore dell’Inter e della Nazionale, si è espresso sul Napoli a ‘Febbre a 90’, in onda su Vikonos Web Radio/Tv: “Leader di questa squadra è assolutamente Spalletti, non è facile con questo vantaggio tenere tutti sulla corda, c’è sempre il rischio rilassamento, Luciano ha esperienza ma i giocatori hanno capito le aspettative, non lasciano nulla al caso. Il segreto del Napoli? Vivo a Milano, ci sono critiche feroci per l’Inter, vince col Napoli ma poi perde con Empoli e Bologna”.

Per Collovati il Napoli ha sostituito nel migliore dei modi Koulibaly con Kim

Collovati ha poi proseguito: “Gli azzurri non hanno invece discontinuità, grazie anche al fatto che sono giovani, magari non hanno la carriera di Insigne, Mertens o Koulibaly, ma il loro impegno e la loro dedizione sono impareggiabili. Questi ragazzi hanno fame e si vede”.

Collovati poi si sofferma su Kim: “Che colpo, sostituire un idolo come Koulibaly non era semplice, per me è stupefacente ciò che sta facendo in soli sei mesi, se penso che Bremer per passare dal Toro alla Juve ha avuto i suoi problemi, lui non li ha avuti. Il coreano è devastante, è un difensore in ascesa, può anche migliorare tecnicamente, rinnoviamogli il contratto perché in Italia siamo debolucci, agli occhi degli altri campionati”. Ha concluso Collovati.