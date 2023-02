Zazzaroni: “Osimhen, probabile cessione a fine anno: su di lui due top europee”

Ivan Zazzaroni ritiene che Victor Osimhen andrà via a fine anno e rivela che due top europee lo cercano per l’estate

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, si sofferma sul Napoli ai microfoni dell’emittente Ottochannel: “La superiorità tattica di questo Napoli non ha eguali negli ultimi 20 anni, ma anche di più. A me per come è dominante ricorda il Milan di Sacchi, che individualmente era più forte, ma questo Napoli ha una bellezza e un’armonia che lo ricordano, poi magari dura un solo anno, ma per ora è così. Anche a Empoli si è visto una squadra di serie A, il Napoli, che sembrava giocasse contro la formazione Primavera”.

Per Zazzaroni Victor Osimhen sarà ceduto a Chelsea e Real Madrid

Zazzaroni ha poi proseguito: “Non so se Osimhen in questo momento sia più forte di Benzema e Lewandowski, di certo è fuori misura in serie A, ha un potenziale pazzesco, è in fase di crescita, è impressionante come da un lato voglia far parte della squadra e dall’altro come sia un leader della stessa”.

“E’ chiaro che a fine campionato è probabile che vada via, squadre come Chelsea o Real Madrid cercano un attaccante e hanno la forza economica per prenderlo. Io però mi godrei il Napoli attuale, poi magari il club trova un altro Osimhen: la direzione del calcio è quella, il club in estate ha venduto molti big ma è diventato ancora più forte“. Ha concluso Zazzaroni.