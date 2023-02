Venerato: “Super offerta da 1,2 miliardi per il Napoli: un magnate disposto a tutto”

Ciro Venerato rivela che il presidente Aurelio De Laurentiis ha ricevuto una super offerta da 1,2 miliardi per il Napoli

Il Napoli fa gola. Ed ora che sta viaggiando verso lo scudetto, lo è ancor di più. Il giornalista della RAI Ciro Venerato ha rivelato, ai microfoni della Domenica Sportiva, che un magnate messicano ha presentato un’offerta shock per il Napoli. Ma allo stesso tempo ha dichiarato che Aurelio De Laurentiis ha rifiutato l’offerta. Nel corso di Terzo Tempo, programma in onda sulle frequenze di Tele A, il giornalista ha rilasciato ulteriori dettagli: “Il Napoli interessa a livello internazionale e, in questo momento, sono due i mercati più importanti: quello americano e quello orientale”.

Un magnate messicano vuole il Napoli ma De Laurentiis rispedisce al mittente la super offerta

Venerato ha poi rivelato: “Particolarmente caldo, in ottica Napoli è il mercato statunitense, perché lì il Napoli interessa. Ci sono state delle offerte nei mese scorsi ma c’è un’ultima nuova, importante proposta che mi sento di confermare, perché ho avuto riscontri importanti: parliamo di un’offerta da 1 miliardo e 200 mila euro”.

De Laurentiis non ha alcuna intenzione di cedere il Napoli ed ha rispedito al mittente l’offerta: “Il presidente ritiene che il Napoli, in questo momento storico, valga di più. La somma in questione è stata messa sul piatto da un gruppo americano del quale fa parte un importantissimo manager messicano”.