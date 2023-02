Pellegatti si lamenta del Napoli, De Maggio lo distrugge: lite in diretta – VIDEO

Scontro in diretta durante il programma pressing tra Valter De Maggio e Carlo Pellegatti, al centro del discorso il Napoli.

Durante il programma Pressing in onda su Italia 1 c’è stato uno scontro tra Valter De Maggio, giornalista napoletano e tifoso del Napoli e Carlo Pellegati, giornalista di dichiarata fede milanista. Pellegati durante la trasmissione si è lamentato perché si parlava sempre del Napoli, squadra prima in classifica con 18 punti di vantaggio sulla seconda e che può ambiare anche a passare il turno di Champions League, arrivando ai Quarti di finale.

De Maggio ha detto: “Sinceramente sono molto rammaricato per quello che ha detto Pellegati. Nel momento in cui Zazzaroni, giustamente, ha parlato del Napoli e del fatto che sia solo la squadra di Spalletti è intervenuto Pellegatti a voler parlare di Milan, Inter e Juventus dopo mezz’ora che già si era parlato di Milan, Inter e Juventus. Se ne faccia una ragione Pellegati, il Napoli è primo in classifica a 65 punti. Buonanotte!”

A quel punto è arrivata la replica di Pellegatti: “Adesso che De Maggio mi ha augurato la buonanotte, vado a letto. Sto leggendo un libro e vado a leggero ancora più felice“. Non si è fatta attendere la risposta di De Maggio: “Te lo regalerò io un libro, a giugno, sarà un bel libro“.