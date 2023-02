Kvaratskhelia: il Napoli lo blinda. L’agente e Giuntoli già a lavoro, incontro con De Laurentiis

Il Napoli vuole il rinnovo di Kvicha Kvaratskhelia. Il presidente Aurelio De Laurentiis pronto a raddoppiare l’ingaggio del giocatore georgiano.

Sono bastati pochi mesi per far crescere al massimo l’attenzione su Kvicha Kvaratskhelia. Il georgiano arrivato dalla Dinamo Batumi per 10 milioni di euro ora ha un valore del cartellino che parte almeno da 60 milioni di euro, tutto questo in meno di una stagione.

Il campionato non è ancora terminata e Kvaratskhelia è andato già in doppia doppia tra assist e gol, e continua a sfornarli sia in Champions League che in Serie A. Tra dribbling e passaggi formato arcobaleno (vedi quello con l’Empoli ndr) l’interesse dei top club per il georgiano è crescita a dismisura.

Kvaratskhelia: rinnovo Napoli

Uno dei punti di forza del giocatore è la mentalità, forse atipica, visto che l’attaccante non si è assolutamente montato la testa. Anzi continua ad essere umile ed anche la scelta del manager lo conferma. La famiglia non ha voluto un’affarista, ma un uomo che possa guidare Kvara in una crescita esponenziale.

Un tipo di procuratore che piace ad Aurelio De Laurentiis, anche per questo Mamuka Jugheli e Cristiano Giuntoli hanno stretto un rapporto personale importante, che sicuramente mette in discesa la trattativa per il rinnovo di Kvaratskhelia col Napoli.

Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport, il Napoli ha già pronto un ingaggio raddoppiato per il georgiano che attualmente percepisce 1,2 milioni di euro a stagione. Nello stesso contratto saranno inseriti anche dei bonus per far si che con i risultati del club arrivino guadagni anche per i calciatori. L’incontro tra De Laurentiis ed il procuratore di Kvaratskhelia è già stato fissato a fine stagione, ma i contatti sono costanti, anche perché club come Manchester United e Real Madrid sono interessati. Per Kvara è pronto un rinnovo a 2,5 milioni di euro a stagione più bonus per la felicità di tutti.