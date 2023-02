Da Milano: Napoli in pressing su Beto dell’Udinese

Il Napoli continua a monitorare Beto dell’Udinese, il giocatore portoghese piace molto al direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

L’Interesse del Napoli per Beto è costante. Secondo quanto riferisce calciomercato.com la società di Aurelio De Laurentiis continua a monitorare il giocatore dell’Udinese che fino ad ora ha messo a segno 8 gol. Velocità e fisicità per il 25enne nato a Lisbona che può ancora crescere, nonostante non sia proprio giovanissimo.

Secondo quanto fa sapere la testata specializzata in calciomercato negli ultimi mesi il Napoli ha fatto seguire Beto da alcuni osservatori. Spesso l’attaccante dell’Udinese è stato studiato da alcuni incaricati del Napoli che poi hanno fornito relazioni al direttore sportivo Giuntoli.

Per il Napoli si parla molto di attaccanti visto che a fine stagione potrebbe andare via Victor Osimhen. Il giocatore nigeriano piace ai top club di Premier League e nonostante De Laurentiis non abbia bisogno di vendere, è chiaro che dinanzi ad una offerta da oltre 150 milioni di euro non si potrà fare altro che trattare.

Ecco perché Giuntoli sta seguendo diverse piste per il futuro attaccante del Napoli, nonostante in rosa ci sia già Giovanni Simeone, che anche giocando poco dimostra di poter essere all’altezza della situazione, tutte le volte che viene chiamato in causa.