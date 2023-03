Ziliani: “L’ultima scoperta sulla Juventus è una vergogna a cielo aperto”

Paolo Ziliani, attraverso i propri canali social, ha evidenziato le ultime notizie emerse in merito al caso Juventus.

Lo scandalo della Juventus si arricchisce di nuovi particolari, come rivelato dall’analista sportivo Paolo Ziliani su Twitter. Facendo riferimento all’intervista di Cristina Zoppo, ex componente del collegio sindacale della Juventus, Ziliani, sui propri canali social, ha sottolineato che i massimi dirigenti del calcio italiano – Andrea Abodi, ministro dello Sport, Gabriele Gravina, presidente della FIGC, Paolo Casini e Luigi De Siervo, presidente e amministratore delegato della Serie A – hanno chiesto ai giudici di spiegare il -15 inflitto alla Juventus, addirittura di cancellarlo. “Una vergogna a cielo aperto”, ha dichiarato Ziliani.

“La cosa incredibile è che i massimi dirigenti del nostro calcio Andrea Abodi, ministro sport, Gravina presidente Figc, Casini e De Siervo presidente e ad della Serie A chiedevano ai giudici di spiegare il -15 alla Juventus, anzi di cancellarlo. Una vergogna a cielo aperto“.

Inoltre, Cristina Zoppo ha svelato al Corriere della Sera che i bilanci della Juventus non erano corretti e che c’è stata una serie di momenti di gestione societaria oggettivamente poco condivisibili. Zoppo ha dichiarato di non aver mai visto in 20 anni di lavoro una società quotata che non recepisce i rilievi di una società di revisione.

“Io attaccata e colpita, ma i bilanci non erano corretti. Da settembre in poi c’è stata un’escalation di momenti di gestione societaria su cui io non riuscivo più a capire perché ci si volesse incanalare in un processo di valutazione di poste di bilancio oggettivamente poco condivisibile. Io in 20 anni di lavoro non ho mai visto una quotata che non recepisce i rilievi di una società di revisione”.