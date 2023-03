L’ag. di Kvaratskhelia: “Khvicha mi ha confessato una cosa sul Napoli”

L’agente di Kvaratskhelia ha parlato del talento georgiano del Napoli soffermandosi anche sul futuro.

Durante un’intervista a GeoTeam, Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia, ha parlato dell’esperienza a Napoli del talentuoso attaccante georgiano. Jugeli ha rivelato di aver avuto un incontro piacevole con il Direttore Sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, che era interessato al calcio georgiano e ai potenziali calciatori del paese. Inoltre, Jugeli ha elogiato il compatriota Irakli Azarov, dicendo che sarebbe un grande talento per la Serie A.

Tuttavia, Jugeli ha anche sottolineato che Kvaratskhelia non ha intenzione di trasferirsi dal Napoli ad altre squadre italiane. Jugeli ha anche difeso Napoli da alcune critiche riguardanti la sua reputazione, affermando che la città gli piace molto e che Kvaratskhelia tifa il Real Madrid, ma può giocare ovunque.

Ecco le parole dell’agente di Kvaratskhelia

“A Khvicha piace tutto di Napoli e per il momento non c’è nulla con altri club. Ho avuto un incontro piacevole con Cristiano Giuntoli: il Direttore Sportivo del Napoli era interessato a potenziali calciatori georgiani ed era interessato al calcio del nostro Paese. Irakli Azarov? Potrebbe giocatore in Serie A, è un giocatore di alto livello, uno dei miei migliori calciatori.

Kvaratskhelia non si trasferirà dal Napoli in nessuna squadra italiana. Ho parlato con Khvicha e lui mi ha confessato: Mamuka, non giocherò in un’altra squadra italiana al di fuori del Napoli. Poi non so cosa accadrà tra 10-15 anni, magari l’Inter lo chiamerà e lui vorrà andarci, ma ad oggi non ne vuole sapere. In Italia, per lui, c’è solo il Napoli”.

L’agente di Kvaratskhelia ha poi aggiunto: “Non credo che Napoli sia una città criminale. Io ci vado spesso, anche i suoi genitori e la sua famiglia ci vanno spesso e non hanno mai avuto alcun disagio. Gli hanno rubato la macchina, ma poteva capitare anche da altre parti. A Napoli va tutto bene, questa città mi piace molto. Io e suo padre Badri siamo tifosi del Barcellona, invece Kvaratskhelia ama il Real Madrid. È un giocatore di quel livello lì, lui può giocare ovunque”.