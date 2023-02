Kvaratskhelia vuole il Napoli, pronto il rinnovo anti Real Madrid – i dettagli

Kvicha Kvaratskhelia vuole restare a Napoli, il giocatore è pronto già al rinnovo di contratto con cifre più alte rispetto a quelle che guadagna ora.

Ci sono importanti novità sulla permanenza di Kvaratskhelia in maglia azzurra. Il giocatore vuole restare al Napoli e questa volontà è fondamentale per trattenerlo ancora a lungo al Napoli. Sembra paradossale che Giuntoli debba già preoccuparsi del rinnovo di Kvaratskhelia quando il giocatore non ha completato ancora una stagione in azzurro. Ma l’esplosione del georgiano ha fatto scattare tutte le big che sono pronte ad acquistarlo.

Rinnovo Kvaratskhelia: resta a Napoli

Ciro Venerato della Rai dà le ultime notizie sul calciomercato del Napoli. Il giornalista alla ‘Domenica Sportiva’ dice: “La situazione di Osimhen verrà valutata a fine stagione, mentre per Kvaratskhelia possiamo essere più ottimisti. L’attaccante georgiano ha voglia di restare a Napoli, indipendentemente dalle offerte del Newcastle e del Real Madrid“.

Per Kvaratskhelia si lavora già ad un nuovo contratto con “Giuntoli e De Laurentiis che vogliono proporre al giocato un rinnovo di 2,5 milioni di euro più una serie di ricchi bonus. In questo modo il contratto sarebbe allungato di un anno, quindi il contratto di Kvaratskhelia col Napoli sarebbe di nuovo di 5 anni (non si può andare oltre in Serie A ndr)”.

Il nuovo accordo non prevede nessuna “clausola rescissoria” e questo è un altro importante dettaglio. Situazione diversa invece per Osimhen che De Laurentiis non vuole vendere, ma ci sono club disposti a spingersi oltre i 140-150 milioni di euro, questo tipo di offerte devono essere quantomeno valutate dalla società.