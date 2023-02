Giuntoli blinda Spalletti: “Resta con noi”

Cristiano Giuntoli conferma Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli, il tecnico toscano resterà almeno fino al 2024.

È ufficiale: Luciano Spalletti sarà l’allenatore del Napoli anche nella prossima stagione. L’annuncio è stato dato dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli prima della partita contro il Sassuolo ai microfoni di Dazn. Il tecnico toscano ha appena raggiunto quota mille panchine in Serie A e ha il sogno di vincere il suo primo scudetto in carriera con il Napoli.

L’annuncio è stato dato da Cristiano Giuntoli che ai microfoni di Dazn ha detto: “Spalletti rimane al centro del progetto tecnico, sicuramente nel 2024 rimarrà con noi e poi il prossimo anno valuteremo il futuro insieme“.

Spalletti era arrivato al Napoli nell’estate del 2021, firmando un contratto biennale con opzione a favore del club partenopeo per un’altra stagione. Il tecnico ha dimostrato di essere la scelta giusta per guidare la squadra azzurra, portandola in testa alla classifica per gran parte della stagione e facendola lottare per lo scudetto fino all’ultima giornata.

La decisione del Napoli di esercitare l’opzione per il terzo anno di Spalletti alla guida della squadra dimostra la fiducia del club nella sua figura e nelle sue capacità di continuare a guidare il progetto tecnico. Il tecnico ha dimostrato di avere una grande conoscenza del calcio italiano e una forte personalità, che ha saputo trasmettere ai suoi giocatori.