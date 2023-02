Politano: “+18 sull’Inter? Dobbiamo vincere a tutti i costi”

Matteo Politano risponde alla domanda sull’eventuale distacco di 18 punti sull’Inter che bisogna vincere a tutti i costi

Matteo Politano tiene alta la concentrazione. Prima della sfida contro il Sassuolo, il veloce attaccante del Napoli si è soffermato sulla partita ai microfoni di DAZN. “Conosco benissimo questa squadra, ci sono tanti ex compagni. E’ una partita aperta tra due squadre che vorranno imporre il proprio gioco. Possibilità di andare a +18 sull’Inter? Sappiamo che è una partita importantissima, sappiamo che vincendo prenderemmo un vantaggio e dobbiamo cercare di vincere a tutti i costi”, ha dichiarato il calciatore partenopeo.

Sponda Sassuolo, Matheus Henrique si esprime a DAZN in vista del match contro il Napoli: “E’ una partita difficilissima, loro sono forti, sono primi in classifica e sono in Champions League, ma sappiamo che possiamo fare bene”, ha dichiarato il calciatore della squadra neroverde che questa sera partirà titolare nel centrocampo della squadra allenata da Dionisi. Il Sassuolo affronta il Napoli a viso aperto, a differenza di tante altre società che hanno preferito difendersi onde evitare di subire imbarcate contro la leader della Serie A.