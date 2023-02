Eintracht Francoforte, Gotze: “Napoli, distacco incredibile in A. Si deciderà al Maradona”

Il centrocampista dell’Eintracht Francoforte Mario Gotze dichiara che il Napoli ha un distacco incredibile in Serie A e si deciderà tutto al Maradona

Mario Gotze, sarà uno dei protagonisti della doppia sfida di Champions League tra Eintracht Francoforte e Napoli. Nelle menti di tutta la Germania resta fissa l’immagine del goal decisivo che il calciatore tedesco segnò all’Argentina nella finalissima del Mondiale 2014: una rete che valse la vittoria del titolo iridato.

Il centrocampista dell’Eintracht Francoforte ha espresso il suo parere sull’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli, in programma il 21 febbraio in Germania: “Il Napoli è una squadra forte. Il vantaggio che ha in Serie A sulla seconda è incredibile. Hanno una squadra e uno stile di gioco dominanti in campionato e poi anche in Champions hanno fatto benissimo. E’ un avversario complicato e sarà una partita tanto difficile quanto interessante”.

Gotze ritiene che il Napoli è una squadra forte ma tutto è possibile

Per noi sarà una grande sfida affrontarli sia in casa che al Maradona e credo che sarà anche divertente. Penso che tutto è possibile, nella fase ad eliminazione diretta della Champions sono i piccoli dettagli a fare davvero la differenza. Sono sfumature che vanno a decidere il risultato finale, lo abbiamo visto anche in questa settimana di partite”.

“Sarà importante essere nella giornata giusta, sia in casa nostra che lì. Credo che la qualificazione si deciderà nella gara di ritorno a Napoli”, ha concluso il centrocampista.