Biglietti Napoli-Eintracht Francoforte, prolungata la prelazione per gli abbonati

Per la partita Napoli-Eintracht Francoforte, la società azzurra prolunga il diritto di prelazione per gli abbonati

In relazione alla partita di Uefa Champions League Napoli vs Eintracht Francoforte, che si disputerà il 15 marzo 2023 alle ore 21:00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, a parziale rettifica del Comunicato pubblicato in data 15 febbraio 2023, il Club comunica che gli abbonati della stagione 2022-23 potranno esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto fino a tutta domenica 19 febbraio 2023. A partire dalle ore 12.00 di lunedì 20 febbraio 2023, pertanto:

1) gli abbonati che non abbiano ancora acquistato il tagliando in prelezione potranno continuare ad usufruire dello sconto del 20% sul prezzo intero del biglietto, ma non avranno più la possibilità di esercitare la prelazione sul proprio posto;

2) sarà aperta la vendita libera di tutti i posti ancora disponibili.

Questi i prezzi di Napoli vs Eintracht Francoforte a tariffa intera

Tribuna Posillipo € 250,00

La Tribuna Nisida € 150,00

Tribuna Family € 80,00 (adulto)/€ 40,00 (under 12)

Distinti € 100,00

Curve € 60,00

Questi i prezzi di Napoli vs Eintracht Francoforte riservati agli abbonati 2022-23

Tribuna Posillipo € 200,00

Tribuna Nisida € 120,00

Distinti € 80,00

Curve € 48,00

La società azzurra va incontro agli abbonati che in questi giorni non sono riusciti ad usufruire del diritto di prelazione per la partita di ritorno contro l’Eintracht Francoforte.