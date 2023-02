Ziliani: “Serie B o Serie C per la Juve, la condanna arriverà”

Paolo Ziliani torna a parlare della Juventus, i bianconeri potrebbero essere retrocessi in Serie B o Serie C.

La Juventus ha presentato ricorso per la penalizzazione di 15 per il caso plusvalenze, ora toccherà al Collegio di garanzia del Coni decidere se rigettare il ricorso, oppure accoglierlo. Intanto c’è un altro problema grave per la società bianconera. Dal punto di vista sportivo la Juve può subire un’altra condanna a causa della cosiddetta manovra stipendi.

Ecco il commento del giornalista Paolo Zialini sui social: “Cosa c’è sotto dunque? Semplice. Così come per la famosa “carta Ronaldo”, il sospetto è che la restituzione dei 4 stipendi “rinunciati” dagli 8 calciatori sia avvenuta (per CR7 non ancora) in nero, cioè pagando loro il netto e senza versare il dovuto all’Erario. Se date un’occhiata alle tabelle potete farvi un’idea dell’entità della somma, come si sospetta, non dichiarata al Fisco. La GdF ha insomma chiesto a Dybala: in che modo la Juventus ti ha pagato i 3.783.500 milioni degli stipendi rinunciati? Regolarmente o no?“.

Poi Zialiani ha aggiunto: “Domanda che certamente porrà a Ronaldo, che si è detto disponibile a farsi interrogare, e che porrà o forse ha già posto anche agli altri 6 calciatori coinvolti, guarda caso (Chiesa escluso) oggi tutti lontani da Torino: Arthur, Chiellini, Demiral, McKennie e Ramsey“.

“Concludendo: non solo la posizione della Juventus e dei suoi (ormai ex) dirigenti è irrimediabilmente compromessa sul fronte sportivo (la B o la C sono dietro l’angolo), ma per Agnelli e company le cose si mettono malissimo anche in campo penale. Aspettare per credere“.