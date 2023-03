Koulibaly, amato a Napoli odiato a Londra: Ecco cosa hanno fatto i tifosi inglesi

Kalidou Koulibaly, amatissimo dai tifosi del Napoli e criticato dai tifosi inglesi: “Vedrete chi sono”.

Kalidou Koulibaly, ex difensore del Napoli e attualmente al Chelsea, ha parlato della sua esperienza nella squadra londinese e delle sue aspirazioni per la stagione in corso. Nonostante le polemiche dei tifosi per le sue prestazioni, Koulibaly ha dichiarato di avere un contratto di tre anni con il club inglese e di avere tutto il tempo necessario per dimostrare il suo valore.

Il giocatore ha inoltre espresso la sua speranza che il Napoli possa vincere qualcosa quest’anno, dicendosi sempre un tifoso del popolo napoletano, scatenando l’affetto dei tifosi azzurri che non hanno dimenticato le prodezze e l’attaccamento del difensore.

I tifosi del Napoli, che non lo hanno mai dimenticato, lo hanno virtualmente abbracciato sui social. A Londra la situazione è ben diversa, l’ex difensore del Napoli è al centro di costanti polemiche da parte dei tifosi inglesi per un rendimento altamente insufficiente. Il difensore è stato oggetto anche di pesanti insulti sui social.

Fagocitato nella crisi del Chelsea, Koulibaly trova però la forza di replicare: “Ho un contratto di 3 anni, ho tutto il tempo di fare vedere quanto valgo. E anche i miei compagni”.

Koulibaly ha riconosciuto le difficoltà incontrate nell’adattarsi al nuovo ambiente e alla nuova squadra, ma ha ribadito la sua determinazione a far vedere quanto vale.

Il Chelsea, che aveva investito quasi 40 milioni di euro per portare Koulibaly a Londra, sta attraversando una fase difficile, con poche vittorie e molte critiche da parte dei tifosi. Koulibaly ha risposto alle critiche, dicendo di essere consapevole che non sarebbe stato facile adattarsi alla nuova squadra e che tutti hanno bisogno di tempo.

Nonostante le difficoltà incontrate, Koulibaly ha affermato di essere tranquillo e di avere fiducia nell’allenatore Potter e nei suoi compagni di squadra. Ha anche sottolineato l’importanza della pazienza e della perseveranza, dicendo che anche i migliori hanno bisogno di tempo per adattarsi.

Koulibaly si è dimostrato determinato a dimostrare il suo valore al Chelsea, nonostante le difficoltà incontrate, e ha espresso la sua speranza che il Napoli possa vincere qualcosa quest’anno. Ha inoltre sottolineato l’importanza della pazienza e della perseveranza in un periodo di adattamento alla nuova squadra.