Napoli-Lazio sfida tra bomber: Immobile sfida Osimhen: il nigeriano può centrare il record di Trezeguet

Napoli e Lazio sarà anche la sfida tra Victor Osimhen e Ciro Immobile, il nigeriano cerca di raggiungere il record di reti consecutive di David Trezeguet.

La 25sima giornata di Serie A si apre con la sfida tra Napoli e Lazio, anticipo di venerdì 3 marzo 2023. Sarà il match in cui si sfideranno due squadre che per concetto rivoluzionano un mantra della Serie A: lo scudetto lo vince chi ha la miglior difesa.

Napoli e Lazio sono due squadre votate ad offendere, ma con una grande organizzazione difensiva, anche se l’obiettivo principale è fare gol. Ecco perché la sfida a distanza tra Osimhen e Immobile in Napoli-Lazio sarà una delle cose più interessanti della partita. I due bomber vivono momenti diametralmente opposti, ma certo non si può sottovalutare il giocatore biancoceleste che ha dimostrato negli anni di essere una furia quando si trova davanti al portiere avversario.

Immobile sfida Osimhen in Napoli-Lazio

Come si diceva i due attaccanti vivono momenti diametralmente opposti. Osimhen segna da otto partite consecutive (10 gol nelle ultime 9 giornate) e “segnando anche stasera alla Lazio, come sottolinea Opta, diventerebbe il secondo attaccante nell’era dei tre punti a realizzare un gol, escludendo i rigori, per nove presenze di fi la in Serie A dopo l’impresa di Trezeguet con la Juve nel 2005” scrive Corriere dello Sport.

Mentre “Immobile fiaccato dagli infortuni e rallentato nel suo rodaggio dalle troppe partite, è rimasto indietro, primo tra gli italiani, a quota 9. Appena 3 nel nuovo anno, uno a Lecce quando stava ripartendo il campionato e due a Salerno, dopo aver riassorbito l’ultimo stiramento. Il duello tra i due è mancato solo per ragioni fi siche. Pensate. Il 16 ottobre, decima giornata e domenica in cui la sua stagione maledetta è declinata verso la fisioterapia e le risonanze magnetiche di controllo ai suoi muscoli, Ciro era in testa appaiato al bolognese Arnautovic con 6 gol“.