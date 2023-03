Spalletti ancora zero turnover in Napoli-Lazio: sarà la sfida tra titolarissimi

Napoli-Lazio sfida di Serie A tra Luciano Spalletti e Maurizio Sarri, nessuno dei due tecnici farà turnover.

Il Napoli lotta per mantenere intatto il distacco di 18 punti in classifica, la Lazio gioca per tenere saldo il quarto posto con un 1 solo punto di vantaggio sulla Roma. Motivazioni forti, che richiedono uomini forti. Spalletti e Sarri si giocano tanto, forse qualcosa in più il tecnico della Lazio, ma nessuno vuole rinunciare almeno in partenza agli uomini migliori. Eppure si sta giocando con continuità tra Serie A e Champions League.

Napoli-Lazio: le probabili formazioni

Nessuno dei due vuole puntare sul turnover, anche perché la sfida è importante e ci si gioca tanto. Quindi si partirà con quelli che vengono ritenuti gli uomini più in forma e migliori per la sfida Napoli-Lazio, anche se il concetto di titolari tra Spalletti e Sarri cambia molto. L’attuale tecnico del Napoli parla di titolari per quella partita o per quel momento del match e cambia anche in corsa. Mentre Sarri è più da ‘titolarissimi’ e di solito punta su una rosa di 13-14 giocatori che giocano praticamente sempre.

Nel Napoli l’unico cambio potrebbe essere Olivera sulla fascia mancina in difesa, visto che Mario Rui è squalificato. Reparto che sarà completato con Meret, Di Lorenzo, Rrahmani e Kim. Centrocampo con Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco Lozano e non Politano, con Osimhen e Kvaratskhelia.

Nella Lazio, Maurizio Sarri sceglie ancora Hysaj a sinistra al posto di Lazzari, con Romagnoli, Patric e Marusic e Provedel in porta. Mediana con Milinkovic, Cataldi e Luis Alberto, con Felipe Andersone Immobile e Zaccagni in attacco. Pedro non dovrebbe farcela a giocare dal primo minuto, per la frattura al naso avuto durante la sfida con al Salernitana. Casale è fuori per squalifica.