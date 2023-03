Hysaj: “Vogliamo mettere in difficoltà il Napoli. Possiamo emularli”

Elseid Hysaj, il terzino destro della Lazio ed ex giocatore del Napoli, ha parlato in vista della partita contro la sua ex squadra allo Stadio Maradona.

Elseid Hysaj, il terzino destro della Lazio e ex giocatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista alla radio ufficiale della squadra biancoceleste in vista della grande partita contro la sua ex squadra allo Stadio Maradona. Hysaj ha sottolineato che affrontare il Napoli richiede coraggio e consapevolezza, ma ha espresso la sua fiducia nel poter mettere in difficoltà i partenopei. Il giocatore ha anche ricordato i momenti splendidi trascorsi con il Napoli e ha espresso la speranza che entrambe le squadre possano lottare per gli stessi obiettivi in futuro.

“Ci vuole coraggio e consapevolezza per affrontare il Napoli. Loro sono una squadra forte, stanno facendo grandi cose. In uno stadio come il Maradona serve fiducia, oltre al giusto atteggiamento, per riuscire a metterli in difficoltà nel loro stadio”. Ha evidenziato il terzino destro albanese.

HYsaj ha poi aggiunto: “Nel corso del tempo, il Napoli ha cambiato la propria mentalità e molto altro. Durante la mia parentesi in azzurro siamo arrivati vicini allo Scudetto, tutte queste stagioni sono state utili per raggiungere il risultato attuale.

Anche noi stiamo crescendo e speriamo di arrivare a lottare per lo stesso obiettivo. Dei miei anni a Napoli ho un ricordo splendido, mi auguro che possano riuscire a festeggiare al termine della stagione”.