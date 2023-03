Napoli-Lazio, Silenzio al Maradona: Ecco cosa è successo

Napoli, il Maradona quasi in silenzio contro la Lazio. Clima surreale a fuorigrotta per la protesta dei tifosi partenopei.

La partita tra Napoli e Lazio, allo stadio Maradona di Fuorigrotta, è stata segnata da un clima particolare e non solo per il risultato finale, che ha visto la squadra capitolina vincere per 1-0. Infatti, il pubblico presente non ha assistito alle solite scene, con le due curve dei tifosi di casa prive di striscioni e bandiere, e con i cori meno frequenti rispetto al solito.

Secondo alcune indiscrezioni, raccolte dal Corriere dello Sport, i tifosi del Napoli avrebbero voluto protestare contro il divieto di ingresso nell’impianto di alcuni striscioni, vessilli e bandiere. La mancanza di queste ultime ha dato un’immagine insolita allo stadio Maradona, che di solito è caratterizzato da una grande presenza di simboli dei tifosi azzurri.

Diversa la situazione nel settore ospiti, dove i tifosi della Lazio hanno intonato cori contro il Napoli, tra cui “Vesuvio lavali col fuoco”, coperti poi dai fischi dei napoletani. Nel primo tempo, per un paio di volte, i tifosi della Lazio hanno scoppiato petardi e lanciato fumogeni a ridosso del campo, sulla pista d’atletica.

La torcida di casa ha cercato di mantenere la concentrazione sulle squadre in campo, coprendo con i fischi gli insulti ingiuriosi rivolti alla città di Napoli, cantati dai tifosi ospiti senza alcun motivo. Tuttavia, subito dopo, c’è stato anche un lancio di petardi dal settore ospiti, con i tifosi del Napoli che hanno reagito cantando e cercando di zittire i sostenitori della squadra capitolina.

La situazione è stata seguita dall’arbitro Pairetto e dal quarto uomo Orsato, che hanno avuto la responsabilità di mantenere l’ordine e la sicurezza all’interno dello stadio, ma non hanno fermato la gara come da regolamento. La direzione di gara è stata giudicata mediocre da molti appassionati di calcio, e alcune voci hanno sostenuto che la partita andava fermata.

La partita tra Napoli e Lazio ha lasciato un clima teso e una sensazione di disappunto tra i tifosi azzurri, che non hanno potuto assistere alla solita atmosfera di festa e di tifo. La situazione è stata ulteriormente complicata dalla sconfitta della squadra di casa, che ha perso la sua imbattibilità in casa e che dovrà fare i conti con le conseguenze di una partita segnata da un clima non proprio ideale.