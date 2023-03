Napoli-Lazio: bocciature per Spalletti, squadra umana e primo allarme

Il Napoli perde con la Lazio e arrivano voti negativi per tutta la squadra, compreso il tecnico Luciano Spalletti.

Perdere una partita può capitare, ma il Napoli che viene sconfitto in casa dalla Lazio genera reazioni enorme. Le pagelle dei quotidiani dopo Napoli-Lazio assomigliano quasi a delle catastrofi. La squadra di Spalletti ha perso la sua seconda partita in questa stagione. Non ha giocato ai suoi livelli ma ha comunque creato delle palle gol, soprattutto nel secondo tempo, sfiorando il pareggio in un paio di occasioni potenziali e con una traversa, oltre ad una grande parata di Provedel.

Chiaramente non è il Napoli che domina il campo, ma siamo di fronte ad essere umani che possono anche non essere nel pieno della forma fisica e mentale in qualche caso.

Napoli-Lazio, le pagelle di Spalletti

Bocciato Luciano Spalletti che prende la sufficienza solo da Gazzetta dello Sport, anche se pure il quotidiano in rosa lancia un allarme. Ecco i voti.