Napoli-Lazio, Spalletti: “Fatte le scelte peggiori di sempre. Ingenui sul gol di Vecino”

Napoli-Lazio, Spalletti difende i suoi giocatori: «È una partita che è andata storta,siamo stati ingenui sul gol di Vecino».

Il Napoli è stato sconfitto dalla Lazio allo stadio Diego Armando Maradona. Dopo la partita, l’allenatore Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Spalletti ha ammesso che la squadra ha palleggiato in maniera più sporca del solito e ha forzato le uscite

laterali, dando alla Lazio la possibilità di creare linee di gioco. Inoltre, ha affermato che la squadra è stata poco paziente e ha cercato di ripetere gli stessi schemi con più qualità.

«Fatte le scelte peggiori di sempre. Abbiamo palleggiato in maniera più sporca, abbiamo forzato le uscite laterali dove loro poi ci lasciavano la possibilità di linee di gioco però dopo averlo fatto c’era la possibilità di andare in mezzo, siamo stati poco pazienti. Abbiamo tentato di rifare le stesse cose con più qualità. Anche se nel secondo tempo ci è riuscito molto meglio, la ricerca è stata corretta, per quanto riguarda la qualità potevamo fare qualcosa di più. La Lazio ha il suo modo di giocare, a volte ripiega compatta».

Tuttavia, nel secondo tempo la squadra ha fatto meglio e ha creato maggiori complicazioni per la difesa della Lazio. Spalletti ha sottolineato che ha visto applicazione e voglia da parte dei calciatori, ma ha ammesso che la Lazio si è difesa bene e ha avuto anche un po’ di fortuna sulla traversa.

Il tecnico ha poi rivolto i suoi complimenti a Vecino, definendolo un grande professionista e un grande calciatore. Ha anche sottolineato che nel calcio il rapporto tra i giocatori non deve influenzare la voglia di vincere e di portare a casa i punti.

«Ho visto applicazione da parte dei calciatori, ho visto voglia e queste sono le cose fondamentali, non ho visto presunzione nell’atteggiamento, ma voglia di fare la partita. La Lazio si è difesa bene, è stata fortunata sulla traversa.

Complimenti a Vecino, è un grande professionista, è un grande calciatore. Il calcio è uno sport dove il rapporto che c’è stato precedentemente non deve andare ad intaccare la voglia di portare a casa punti. Per l’atteggiamento, il dispiacere nello spogliatoio, la ricerca, è una partita che è andata storta, un po’ sfortunata, si va a riprendere il lavoro in maniera corretta.

Spalletti ha infine concluso dicendo che la squadra ha cercato di fare la partita e che avrebbero dovuto avere un po’ più di qualità in campo, soprattutto nel primo tempo. Ha ribadito comunque la correttezza dell’atteggiamento dei giocatori e ha espresso il dispiacere per una partita che, a suo parere, è andata storta ma che cercheranno di riprendere lavorando correttamente.