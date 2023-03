Napoli ci crede: dallo stadio Maradona ai club: “Non è successo nulla. Il sogno continua”

I tifosi del Napoli sono ancora convinti che lo scudetto andrà alla squadra di Spalletti, sconfitta con la Lazio solo un incidente di percorso.

“Non è successo assolutamente niente, solo una battuta d’arresto, il sogno continua” a gridarlo sono i club gruppo UANM (Unione azzurra nel mondo) che attraverso le sedi sparsi in Italia e nel mondo fanno sentire tutto il loro orgoglio di essere napoletani.

Sui quotidiani già si canta il de profundis al Napoli, come se la sconfitta con la Lazio avesse azzerato immediatamente quanto di buono è stato fatto fino ad ora. Gli azzurri sono passati da essere primi con un ampio distacco, ad essere primi con un ampio distacco. Insomma, non è cambiato assolutamente nulla. È chiaro che bisogna ritrovare subito la giusta via, ma fare il funerale alla squadra di Spalletti, sembra esagerato.

Ieri sera lo stadio Maradona ha applaudito comunque il Napoli, nonostante non abbia effettuato la solita partita da dominio assoluto. Tra gli oltre 50mila presenti nel santuario laico Fuorigrotta c’erano anche tantissimi tesserati dei club UANM, che anche nel day after fanno sentire tutta la loro vicinanza al gruppo azzurro.

Un’unione di intenti che sarà importante per invertire subito la rotta, per ritornare di nuovo alla vittoria in Napoli-Atalanta, prossimo delicato match che attende Kvaratskhelia e compagni prima della sfida di Champions League con l’Eintracht Francoforte. Allo stadio ci sarà di nuovo il sold out per far capire ai giocatori che “no, non è successo niente. Il sogno continua“.