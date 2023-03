Siani: "Credo nello scudetto del Napoli. Quella profezia di Maradona che..."

Alessandro Siani, ospite di Mara Venier ha parlato della lotta scudetto del Napoli e del Pibe De Oro: “La profezia di Maradona…”

Il comico napoletano Alessandro Siani è stato ospite di Mara Venier a Domenica In, dove ha parlato a lungo di Diego Armando Maradona e delle gesta del Napoli in Serie A. Siani ha rivelato che il Pibe de Oro lo aveva contattato dopo aver visto alcuni dei suoi spettacoli e ha descritto Maradona come un rivoluzionario, “il Che Guevara dello sport”, che ha rivoluzionato Napoli. Secondo Siani, Maradona sta aiutando la squadra del Napoli dal cielo, mettendo la sua “mano de dios” sulla squadra e portandola a fare un campionato incredibile. Siani ha anche parlato del riscatto morale, emotivo e umano che Maradona ha portato alla città di Napoli, dando loro la possibilità di vincere. Il comico ha descritto Maradona come un uomo di umiltà e passione, che voleva sempre rendere felici le persone e che aveva ansia da prestazione perché deludere il pubblico era per lui sempre un grande dolore.

Siani, lo scudetto del Napoli e la profezia di Maradona.

Ecco le parole di Alessandro Siani nel corso di Domenica In: “Diego è stato un altro rivoluzionario: Fidel Castro aveva ragione, era il Che Guevara dello sport…- ha commentato Siani – “Maradona è stato incredibile, secondo me anche da là sopra…non può farlo dal vivo…cioè, per quello che sta accadendo alla squadra del Napoli… Non ha il piede disponibile ma la mano da là sopra Diego la sta mettendo. La famosissima mano de dios, perché veramente stiamo facendo un campionato incredibile. Lui ha rivoluzionato Napoli”.

Siani ha poi aggiunto:”Ci ha dato la possibilità di vincere, una cosa che a noi mancava. Che uomo era? Umiltà e passione, quando penso a lui mi vengono in mente queste due parole. Voleva sempre rendere felici le persone, aveva ansia da prestazione perché per lui deludere il pubblico era sempre un grande dolore. Era un campione incredibile”.