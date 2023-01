Siani alla Juve: “Chi viene a Napoli piange tre volte. Cuadrado buono per i tuffi sugli scogli”

Alessandro Siani volto noto della tv e attore napoletano commenta Napoli-Juve, match di Serie A che si gioca allo Stadio Maradona.

L’attore è tifoso del Napoli e per la sfida con la Juve vede gli azzurri vittoriosi, tanto da sbilanciarsi dicendo: “Noi napoletani siamo molto tolleranti. Ma chi viene a Napoli piange tra volte: quando arrivate, quando parte e quando lascia i tre punti“.

Un chiaro riferimento per l’attore che la Juventus perderà con il Napoli. La sfida non sarà di certo di quelle semplici, con Allegri pronto a piazzare il pullman in difesa per vincere la partita e la squadra di Spalletti che dovrà cercare di scardinare il bunker difensivo.

Siani commenta anche l’assenza di Cuadrado che non è tra i convocati della Juve insieme a Vlahovic: “Molti dicono sia un simulatore. L’avrei messo sugli scogli sul mare di Napoli. Così avrebbe potuto tuffarsi sena fare danni“.