Gazzetta agli ultras: “Proteste incomprensibili, dovrebbero pensare a tifare”

Gli ultras del Napoli venerdì scorso sono rimasti in silenzio in Napoli-Lazio per protesta contro il regolamento d’uso del Maradona.

I tifosi chiedono di poter portare all’interno dello stadio Diego Armando Maradona vessilli del Napoli e tamburi, ma fino ad ora questa possibilità è stata negata. Secondo Carlo Alvino qualcosa cambierà presto, ma intanto venerdì scorso è andata in scena una protesta degli ultras del Napoli che sicuramente ha penalizzato anche la squadra in campo.

Spalletti ha sottolineato più volte che per la squadra è fondamentale il sostegno del pubblico, che riesce a dargli quel supporto morale nei momenti di difficoltà. Cosa che proprio con la Lazio è mancato, non del tutto, ma sicuramente senza i cori degli ultras qualcosa viene meno.

Napoli: la protesta degli ultras delle curve

Sul tema arriva la bacchettata di Gazzetta dello Sport che sul giornale in edicola oggi scrive: “In questo contesto appare difficile comprendere le proteste dei gruppi ultrà che venerdì scorso hanno fatto lo sciopero del tifo contro provvedimenti di polizia non accettati. Nessuno è perfetto e qualcosa non ha funzionato anche nell’ordine pubblico. Ma con una squadra così non sarebbe giusto tifare intanto i propri beniamini? Sono loro i protagonisti, non chi va sugli spalti“.