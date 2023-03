Rinnovo Kvaratskhelia: c’è già un accordo fino al 2028!

Il Napoli vuole il rinnovo di Kvicha Kvaratskhelia, l’attaccante georgiano a fine stagione è pronto a firmare un accordo fino al 2028.

Il Napoli sa che sarà complicato trattenere alcuni giocatori a fine stagione, ma questo non significa che venderà i suoi pezzi migliori. Sicuramente sarà complicatissimo trattenere Victor Osimhen, per il quale piovono offerte milionarie da tutta Europa. Così come cresce l’interesse per giocatori Anguissa, Kim e Kvaratskhelia. Giocatori che il Napoli farà estrema resistenza e non ha intenzione di cedere, anche perché il bilancio della SSCN è estremamente solido.

Rinnovo Kvaratskhelia fino al 2028

Su Il Mattino viene scritto che ci sono ampie possibilità di trattenere Kvaratskhelia a Napoli anche a fine stagione, visto che c’è “già l’impegno a rinnovare fino al 2028”. Il Napoli vuole blindare Kvaratskhelia con un “rinnovo senza, però, inserimento di clausole di rescissione (a De Laurentiis non piacciono da tempo)”. Ecco perché Giuntoli sta lavorando anche per eliminare quella previsto nel contratto di Kim che è attivabile a giugno e solo per l’estero ed in un periodo limitato di tempo. Resta comunque una ‘scocciatura’ che la società azzurra vuole togliere. Per questo motivo anche per il difensore Kim si parla già di rinnovo di contratto, nonostante sia alla sua prima stagione in azzurro, come Kvaratskhelia.