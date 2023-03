Kvaratskhelia ha caricato la squadra dopo Napoli-Lazio: gli è bastata una parola

Kvicha Kvaratskhelia era uno dei più delusi dopo Napoli-Lazio, ma il georgiano ha caricato la squadra e li ha spinti a rialzarsi.

La sconfitta con la Lazio ha lasciato l’amaro in bocca al Napoli, Kvaratskhelia e Kim sono stati quelli che a fine gara sembravano più ‘sconvolti’. I due giorni di riposo già programmati da Luciano Spalletti sono stati un toccasana per recuperare energie mentali e fisiche. Gli azzurri si ritroveranno oggi a Castel Volturno per cominciare a preparare la sfida contro l’Atalanta di Gasperini, assetata di punti per la qualificazione in Champions League dopo il pareggio con l’Udinese.

Il Napoli vuole ritrovare subito la vittoria, anche perché la vittoria dell’Inter col Lecce ha fatto avvicinare i nerazzurri a 15 punti di distacco. La squadra di Spalletti vuole ripartire alla grande e lo vuole fare anche grazie all’aiuto dei suoi leader. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “E così mentre il ministro degli interni Osimhen svolgeva il suo compito, a quello degli esteri Kvaratskhelia bastava una parola per caricare l’ambiente: Believe. Credere. Crederci tutti insieme. Ripartire subito, a cominciare da sabato contro l’Atalanta“.