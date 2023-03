Napoli-Milan in Champions? Geolier cambia giorno del concerto

A causa di Napoli-Milan in Champions League il noto rapper napoletano Geolier cambia giorno del concerto

Gli effetti del Napoli sulla gente e sulle dinamiche correlate alle proprie passioni. E’ proprio il caso di dirlo per quanto sta avvenendo attorno al club azzurro, con un artista che ha addirittura scelto di cambiare il giorno del concerto, in virtù della concomitanza di un proprio concerto con una partita del Napoli.

Il caso riguarda Geolier, al secolo Emanuele Palumbo, rapper napoletano di 23 anni tra i più noti e seguiti della scena musicale attuale, che ha deciso di rinviare il proprio concerto inizialmente previsto per il 18 aprile al Palapartenope di Napoli.

Geolier cambia data per evitare la concomitanza con Napoli-Milan di Champions

Il motivo? Quella sera è prevista la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions che vede gli azzurri difronte al Milan di Stefano Pioli. “Da buon Napoletano per buoni Napoletani. Data spostata a causa di un evento storico“, ha scritto sui social il rapper, annunciando il rinvio al 22 aprile, “causa match Napoli-Milan“. La data, completamente sold out, slitta quindi di 4 giorni.

Ma potrebbe non essere finita qui. Perché il 12 aprile – sera in cui al Meazza di Milano si gioca l’andata – lo stesso Geolier sarà ancora impegnato in una data del suo tour “Il coraggio dei bambini”. E, ironia della sorte, quel giorno il rapper si esibirà all’Alcatraz di Milano, mentre azzurri e rossoneri si sfideranno sul prato di San Siro, a pochi chilometri di distanza. Per ora, però, la data meneghina è confermata.