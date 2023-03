Italia, Sabatini: “Jorginho? Si può scegliere di meglio in Serie A”

A proposito dell’Italia, Sandro Sabatini critica Jorginho, dicendo che si può scegliere di meglio in Serie A a centrocampo

Sandro Sabatini attacca apertamente Jorginho. Secondo il giornalista di Mediaset, l’italobrasiliano ex Napoli va archiviato, con Roberto Mancini che deve fare altri tipi di scelte a centrocampo. Per lui la Serie A garantisce calciatori migliori rispetto al centrocampista dell’Arsenal, come scrive su calciomercato.com: “[…] Proviamo a partire da una considerazione netta: l’Inghilterra è più forte dell’Italia. Forse lo era già all’Europeo del 2021, dove ci andò bene. Di sicuro lo è in questo percorso verso Euro2024. Quindi: un sorriso e un’ammissione, poi però facciamo anche la rivoluzione. In difesa, per giocare a 4, meglio difensori allenati a 4. Se invece si scelgono Toloi e Acerbi, da una vita abituati a 3, meglio giocare a 3″.

Per Sabatini Verratti è in chiaro declino parigino e Barella è troppo isterico

“Non si tratta di ossessione da moduli, è semplicemente buonsenso. A centrocampo c’è più scelta. E c’è da scegliere meglio di Jorginho sicuramente, ma forse anche di Verratti in chiaro declino parigino e perfino di Barella quando sembra più isterico che frenetico. Si scelga. Si cambi. Si seguano, caro Mancio, le indicazioni del campionato. Cioè si schierino i classici “giocatori più in forma”, grande promessa (quasi mai mantenuta) di qualsiasi ct e ogni allenatore perfino nei club”.