Manolas non convocato in nazionale, salterà Grecia-Italia

Manolas non convocato in nazionale. Il ct della Grecia ha escluso il forte difensore del Napoli dalla sfida con l’Italia.

Esclusione eccellente per la Grecia, Kostas Manolas non è stato convocato dal ct John van’t Schip e salterà la sfida contro l’Italia, valida per le qualificazioni a Euro 2020.

Il difensore del Napoli, non sarà protagonista nella gara del 12 ottobre tra Grecia e Italia. Una sfida che Manolas voleva giocare, anche per il sapore di Derby, considerando la sua lunga militanza nella serie A italiana.

Per il Napoli la mancata convocazione di Manolas è un fatto positivo. Ancelotti deve fare i conti con l’infortunio di Mario Rui, quello di Maksimovic e la squalifica di Koulibaly.

Manolas resterà a lavorare a Castel Volturno, preparando con la squadra la gara delicatissima contro il Torino di Mazzarri.

Kostas Manolas non è l’unico giocatore a non essere stato convocato dal ct della nazionale Ellenica. Fra le esclusioni eccellenti c’è anche il suo compagno di reparto Sokratis, così come Samaris e Torosidis.

Chi invece ormai è abituato a restare fuori dalla lista dei convocati di van’t Schip è l’attaccante del PSV Mitroglu.

Il Napoli prepara la sfida con il Torino

Ancelotti ha colto in maniera positiva la mancata convocazione di Manolas per Grecia Italia. Il tecnico al centro delle polemiche per il caso Insigne sta preparando la gara contro il Torino. Nel centro tecnico del calcio Napoli, Lorenzo insigne si è regolarmente allenato con chi ieri non ha giocato, il calciatore ha regolarmente svolto tutta la seduta ed è apparso tranquillo. Contro il Torino dovrebbe giocare titolare.